Hatay'da 3 şüpheli ve firari 2 hükümlü yakalandı
Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun, Defne ve Kırıkhan ilçelerindeki belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, çeşitli suçlardan aranan H.K, C.H. ve U.K. ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. ve A.B. yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, hükümlüler ise cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.