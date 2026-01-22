Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da hafif ticari araçla panelvanın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde hafif ticari araç ile panelvanın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 14:00 Güncelleme: 22.01.2026 - 14:00
        Kar, sis ve buzlanmanın etkili olduğu Antakya-Yayladağı kara yolunun Kışlak mevkisinde sürücülerin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araç ile panelvan çarpıştı.

        Kazanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, ağaçlık alana devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçlardaki 6 yaralı, sağlık personelince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Karayolları ve Yayladağı Belediyesi ekiplerince bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı.

        Yolda önlem alan polis ve jandarma ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

