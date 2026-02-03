Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Hatay'ın Altınözü ilçesinde yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 00:48 Güncelleme: 03.02.2026 - 00:48
        Hatay'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Hatay'ın Altınözü ilçesinde yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kazancık Mahallesi'nde bir otomobilin kaza yaptığı ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kaza yerine ulaşan ekipler, 33 BNK 02 plakalı otomobilin yol kenarındaki ağaca çarptığını tespit etti.

        Araçta sıkışan ve ismi öğrenilemeyen sürücü, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden yaralı olarak çıkartıldı.

        İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Altınözü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

