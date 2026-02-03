Hatay'da nehre düştüğü iddia edilen kişiyi arama çalışması başlatıldı
Hatay'ın Defne ilçesinde Asi Nehri'ne düştüğü ileri sürülen kişiyi arama çalışması başlatıldı.
Hatay'ın Defne ilçesinde Asi Nehri'ne düştüğü ileri sürülen kişiyi arama çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Turunçlu Mahallesi'nde bir kişinin Asi Nehri'ne düştüğü ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yapılan araştırmada arkadaşlarıyla nehir kenarında bulunan B.K'nin henüz belirlenemeyen nedenle nehre düştükten sonra gözden kaybolduğu tespit edildi.
Ekipler, B.K'yi bulmak için nehirde ve kıyısında arama çalışması başlattı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.