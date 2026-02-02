Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da firari 2 hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı

        Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü ile kasten yaralama suçundan aranan şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 17:37 Güncelleme: 02.02.2026 - 17:37
        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samandağ ve İskenderun ilçelerindeki belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Y. ve O.S. ile kasten yaralama suçundan aranan Y.M.Y. yakalandı.


        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, hükümlüler ise cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

