Hatay'da dağdan düşen kaya parçasının altında kalan işçi öldü

Hatay'ın Hassa ilçesinde, içinde konakladığı çadıra dağdan düşen kaya parçası isabet eden işçi yaşamını yitirdi. Zeytinoba Mahallesi'ndeki dağlık alanda sondaj çalışması yapan firmanın bekçisi Ubeyd Dinçbaş'ın konakladığı çadıra kaya parçası isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Dinçbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Dinçbaş'ın cenazesi Hassa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

