Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da dağdan düşen kaya parçasının altında kalan işçi öldü

        Hatay'ın Hassa ilçesinde, içinde konakladığı çadıra dağdan düşen kaya parçası isabet eden işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 13:38 Güncelleme: 02.02.2026 - 13:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da dağdan düşen kaya parçasının altında kalan işçi öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın Hassa ilçesinde, içinde konakladığı çadıra dağdan düşen kaya parçası isabet eden işçi yaşamını yitirdi.


        Zeytinoba Mahallesi'ndeki dağlık alanda sondaj çalışması yapan firmanın bekçisi Ubeyd Dinçbaş'ın konakladığı çadıra kaya parçası isabet etti.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Dinçbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Dinçbaş'ın cenazesi Hassa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        İstanbul'da kar havası... Peki yağacak mı? İşte o sorunun cevabı!
        İstanbul'da kar havası... Peki yağacak mı? İşte o sorunun cevabı!
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altınları çaldı, 45 gün sonra yakalandı
        Altınları çaldı, 45 gün sonra yakalandı
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        Veliler suç duyurusunda bulundu! Öğrenci tuvaletine kamera!
        Veliler suç duyurusunda bulundu! Öğrenci tuvaletine kamera!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Öldürdükleri yaşlı adamın oğluyla plan yaptılar iddiası!
        Öldürdükleri yaşlı adamın oğluyla plan yaptılar iddiası!
        Agbadou transferinde sıcak gelişme!
        Agbadou transferinde sıcak gelişme!
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        Taylor'ın ödünç hazinesi
        Taylor'ın ödünç hazinesi
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!

        Benzer Haberler

        Hatay'da sobadan sızan gazdan zehirlenen baba ile kızı öldü
        Hatay'da sobadan sızan gazdan zehirlenen baba ile kızı öldü
        Kedi kurtarma operasyonuyla gönülleri fetheden itfaiye ekibine alkışlı teşe...
        Kedi kurtarma operasyonuyla gönülleri fetheden itfaiye ekibine alkışlı teşe...
        İş yerinde esnafın cansız bedeni bulundu
        İş yerinde esnafın cansız bedeni bulundu
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Hatay'da depremlerde hasar gören camile...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Hatay'da depremlerde hasar gören camile...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Atsu'nun golünün ardından sessizliğe bü...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Atsu'nun golünün ardından sessizliğe bü...
        Depremde eşini, 2 çocuğunu ve bacaklarını kaybeden acılı anne, yaptığı alış...
        Depremde eşini, 2 çocuğunu ve bacaklarını kaybeden acılı anne, yaptığı alış...