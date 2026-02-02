Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ve kızı hayatını kaybetti

        Hatay'ın Hassa ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ve kızı yaşamını yitirdi, 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 14:48 Güncelleme: 02.02.2026 - 14:48
        Hatay'da karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ve kızı hayatını kaybetti
        Hatay'ın Hassa ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ve kızı yaşamını yitirdi, 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.

        Yuvalı Mahallesi'ndeki evde yaşayan Esra Bağcı, 112 Acil Sağlık Merkezini arayıp kendisi ve aile bireylerinin fenalaştığını söyledi.


        İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İkamete giren ekipler, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen baba Nuh ve kızı Hayrunisa Bağcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.


        Hayrunisa Bağcı'nın kardeşi Esra ve babaannesi Emine Bağcı da sağlık personelince Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ekiplerin evdeki incelemesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

