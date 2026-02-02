Hatayspor, forvet oyuncusu Prince Ating'i transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, forvet oyuncusu Prince Ating'i kadrosuna kattı. Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, 18 yaşındaki Ating ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Bu anlaşmanın camiamıza ve futbolcumuza hayırlı olmasını diliyor, bordo-beyaz formamız altında başarılar temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi. Transfer yasağı kaldırılan Hatay ekibinin renklerine bağladığı futbolcu sayısı 7'e yükseldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.