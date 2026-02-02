Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da depremde hasar alan tarihi Yenişehir Cami ibadete tekrar açıldı

        Hatay'da depremde ağır hasar alan Reyhanlı ilçesindeki tarihi Yenişehir Cami'de restorasyonun ardından ilk namaz kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 22:35 Güncelleme: 02.02.2026 - 22:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da depremde hasar alan tarihi Yenişehir Cami ibadete tekrar açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'da depremde ağır hasar alan Reyhanlı ilçesindeki tarihi Yenişehir Cami'de restorasyonun ardından ilk namaz kılındı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar alan 200 kişilik tarihi caminin restorasyonu, Vakıflar Bölge Müdürlüğünün desteğiyle tamamlandı.

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İl Müftüsü Mevlüt Topçu, Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt ve vatandaşların katıldığı törenle caminin açılışı dualarla yapıldı.

        Namaz sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Masatlı, depremlerin kültürel mirasta da tahribatlara yol açtığını söyledi.

        Hasar almış tüm tarihi yapılarda gerekli çalışmalara başladıklarını belirten Vali Masatlı, şöyle konuştu:

        "Bu camimiz 1899 yılında yerel ustalar tarafından inşa edilmiş. Külliyeyi andıran tarihi bir yapımızdı ancak maalesef asırların felaketinde burası da ağır hasar aldı. Ağır hasar almakla beraber Vakıflar Genel Müdürlüğümüz süratle burada da çalışmaya başladı. Camimizde meydana gelen tüm hasarlar giderildi ve bu mübarek gecede Berat Kandili'nde de hizmete almış olduk. Bu bizim için mutluluk verici bir durum."

        Masatlı, caminin restorasyonunda emeği geçenlere teşekkür ederek, hayırlı olmasını diledi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe'den Kocaeli'de duble!
        Fenerbahçe'den Kocaeli'de duble!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Esenler'de iş yerinde yangın! 2 kişi öldü
        Esenler'de iş yerinde yangın! 2 kişi öldü
        İran basını: Pezeşkiyan müzakere talimatı verdi
        İran basını: Pezeşkiyan müzakere talimatı verdi
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Minibüs suya gömüldü, korku dolu anlar yaşandı!
        Minibüs suya gömüldü, korku dolu anlar yaşandı!
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Hatay'da Asi Nehrine düşen kişi akıntıyla kayboldu
        Hatay'da Asi Nehrine düşen kişi akıntıyla kayboldu
        Hatay'da firari 2 hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı
        Hatay'da firari 2 hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı
        Hatayspor, forvet oyuncusu Prince Ating'i transfer etti
        Hatayspor, forvet oyuncusu Prince Ating'i transfer etti
        Hatay'da hayırsever iş insanının desteğiyle yaptırılan okul hizmete girdi
        Hatay'da hayırsever iş insanının desteğiyle yaptırılan okul hizmete girdi
        Üzerine kaya düşen işçi öldü
        Üzerine kaya düşen işçi öldü
        Sobadan zehirlenen baba ve kızı öldü, 2 kişi hastanede tedaviye alındı
        Sobadan zehirlenen baba ve kızı öldü, 2 kişi hastanede tedaviye alındı