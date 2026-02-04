Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatayspor, Taylan Özgün'ü transfer etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, sol kanat oyuncusu Taylan Özgün'ü kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 22:52 Güncelleme: 04.02.2026 - 22:52
        Hatayspor, Taylan Özgün'ü transfer etti
        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, sol kanat oyuncusu Taylan Özgün'ü kadrosuna kattı.

        Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, 26 yaşındaki Taylan ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

        Paylaşımda, "Bu anlaşmanın camiamıza ve futbolcumuza hayırlı olmasını diliyor, bordo-beyaz formamız altında başarılar temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

        Transfer yasağı kaldırılan Hatayspor, 11. transferini gerçekleştirdi.

