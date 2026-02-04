Hatayspor, Taylan Özgün'ü transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, sol kanat oyuncusu Taylan Özgün'ü kadrosuna kattı. Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, 26 yaşındaki Taylan ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Paylaşımda, "Bu anlaşmanın camiamıza ve futbolcumuza hayırlı olmasını diliyor, bordo-beyaz formamız altında başarılar temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi. Transfer yasağı kaldırılan Hatayspor, 11. transferini gerçekleştirdi.

