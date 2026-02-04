Habertürk
        Hatay'da depremin üçüncü yılı nedeniyle 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek

        Hatay'da depremin üçüncü yılı nedeniyle 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek

        Hatay'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin 3. yılında anma programı ve mezarlık ziyaretleri dolayısıyla okullarda eğitim öğretime bir gün ara verileceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 18:50 Güncelleme: 04.02.2026 - 18:50
        
        


        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İlimiz genelindeki eğitim kurumlarında 6 Şubat 2026 Cuma günü eğitime 1 gün ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca birinci derece yakınlarını kaybeden kamu personelinin kabristan ziyaretlerini yapabilmeleri için kurum yöneticileri tarafından kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlama yapmalarına karar verilmiştir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

