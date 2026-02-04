Hatay'da depremin üçüncü yılı nedeniyle 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek

Hatay'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin 3. yılında anma programı ve mezarlık ziyaretleri dolayısıyla okullarda eğitim öğretime bir gün ara verileceği bildirildi.





Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:



"İlimiz genelindeki eğitim kurumlarında 6 Şubat 2026 Cuma günü eğitime 1 gün ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca birinci derece yakınlarını kaybeden kamu personelinin kabristan ziyaretlerini yapabilmeleri için kurum yöneticileri tarafından kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlama yapmalarına karar verilmiştir."

