Hatay'da depremin üçüncü yılı nedeniyle 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Hatay'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin 3. yılında anma programı ve mezarlık ziyaretleri dolayısıyla okullarda eğitim öğretime bir gün ara verileceği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlimiz genelindeki eğitim kurumlarında 6 Şubat 2026 Cuma günü eğitime 1 gün ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca birinci derece yakınlarını kaybeden kamu personelinin kabristan ziyaretlerini yapabilmeleri için kurum yöneticileri tarafından kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlama yapmalarına karar verilmiştir."
