Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da araçtan hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

        Hatay'ın Erzin ilçesinde park halindeki araçtan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 16:59 Güncelleme: 04.02.2026 - 16:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da araçtan hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın Erzin ilçesinde park halindeki araçtan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erzin ilçesinde otoyol gişe çıkışındaki park alanında bir araçtan 2 cep telefonun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Çalınan telefonlardan birinin konum bilgisini takip eden ekipler, şüphelilerin bulunduğu aracı belirledi.

        Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin kullandığı araç, Adana'nın Ceyhan ilçesinde terk edilmiş halde bulundu.

        Güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri ve adresleri belirlenen şüpheliler operasyonla yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerden M.G.'nin 61, C.G.'nin 64 ve M.E.'nin ise 8 ayrı hırsızlık suçundan kaydının olduğu tespit edildi.

        İşemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan olayla ilgisi olduğu belirlenen 1 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        Davada altıncı gün
        Davada altıncı gün
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        19 yaşındaki Sümeyye'den acı haber!
        19 yaşındaki Sümeyye'den acı haber!
        Hamile karısını vuran saldırgan ormanda yakalandı!
        Hamile karısını vuran saldırgan ormanda yakalandı!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Breaking Bad'in ünlü evinde yüzde 90'lık indirim!
        Breaking Bad'in ünlü evinde yüzde 90'lık indirim!
        Dehşet çiftliği! Her yerden kemik çıktı!
        Dehşet çiftliği! Her yerden kemik çıktı!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Trump iddia etti: "200 yıldır isteniyor"
        Trump iddia etti: "200 yıldır isteniyor"
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı

        Benzer Haberler

        Özgür Özel, deprem şehitliğini ziyaret etti (2)
        Özgür Özel, deprem şehitliğini ziyaret etti (2)
        CHP Genel Başkanı Özel, Hatay'da konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, Hatay'da konuştu:
        Dörtyol Kaymakamı Keklik'ten annesi vefat eden çocuğa doğum günü sürprizi
        Dörtyol Kaymakamı Keklik'ten annesi vefat eden çocuğa doğum günü sürprizi
        Özgür Özel, deprem şehitliğini ziyaret etti
        Özgür Özel, deprem şehitliğini ziyaret etti
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Hatay'da depremde hayvanlarını kaybeden...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Hatay'da depremde hayvanlarını kaybeden...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremde eşini kaybeden baba, 3 evladıy...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremde eşini kaybeden baba, 3 evladıy...