Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremde eşini kaybeden baba, 3 evladıyla yaşama tutunuyor

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde eşini kaybeden 43 yaşındaki Sinan Alban, evlerinin enkazından birlikte kurtulduğu 3 çocuğuyla hayata tutunmaya çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 11:55 Güncelleme: 04.02.2026 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremde eşini kaybeden baba, 3 evladıyla yaşama tutunuyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde eşini kaybeden 43 yaşındaki Sinan Alban, evlerinin enkazından birlikte kurtulduğu 3 çocuğuyla hayata tutunmaya çalışıyor.

        Depreme Arsuz ilçesi Hüyük Mahallesi'ndeki 2 katlı evlerinin 2. katında yakalanan Alban, afetten kısa süre sonra akrabalarının yardımıyla enkazdan çıkmayı başardı.

        Aynı gün oğulları Berkay (14), Enes (12) ve Rüzgar'ı (9) enkazdan kurtaran baba, eşi Mehtap'ın (31) ise cansız bedenine ulaştı.

        Minibüs şoförü olarak çalışan Alban, oğullarına hem baba hem de anne oluyor.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce Hüyük Mahallesi'nde inşa edilen köy tipi afet konutuna yerleşen Alban, annesinin de desteğiyle yemeklerinden çamaşırlarına, ödevlerinden temizliklerine kadar evlatlarının her şeyiyle yakından ilgileniyor.

        - "En büyük destekçim annem"

        Baba Sinan Alban, AA muhabirine, deprem öncesi çok güzel bir hayatlarının olduğunu söyledi.

        Depremin ardından zor günler geçirdiklerini anlatan Alban, eşinin acısının ise ilk günkü gibi taze olduğunu belirtti.

        Alban, her şeye rağmen çocukları için ayakta kalmaya çalıştığını ifade etti.

        Evlatlarıyla yeni yuvalarında birbirlerine güç vererek güzel bir şekilde yaşamaya çalıştıklarını anlatan Alban, şöyle konuştu:

        "Çocuklarımla birlikteyim ve yaşadığımız için mutluyuz. Allah bir daha yaşatmasın. Hem anne hem baba olacağız, çocuklarımız için mecburuz, ayakta durmaya çalışacağız. Onları en güzel şekilde yaşatmaya çalışacağız. Zor bir süreçten geçtim, onların da psikolojilerini düzeltmek için elimden gelen her şeyi yaptım. En büyük destekçim annem, her konuda bize yardımcı oluyor."

        Nafile Alban da gelininin emaneti torunlarına en iyi şekilde bakmaya çalıştığını söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Rusya değil Hakkari! İş yerine böyle gidiyor!
        Rusya değil Hakkari! İş yerine böyle gidiyor!
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        Anneden Sıla çığlığı: Rapora tepki gösterdi, "İTÜ'ye sorulsun" dedi
        Anneden Sıla çığlığı: Rapora tepki gösterdi, "İTÜ'ye sorulsun" dedi
        Anneden yürek yakan çağrı! Korkutan bekleyiş!
        Anneden yürek yakan çağrı! Korkutan bekleyiş!
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Trump muhabire tepki gösterdi
        Trump muhabire tepki gösterdi
        Beşiktaş forvette 'Oh' çekecek!
        Beşiktaş forvette 'Oh' çekecek!
        Elon Musk'tan İspanyol Başbakan Sanchez'e: Faşist bir zalim
        Elon Musk'tan İspanyol Başbakan Sanchez'e: Faşist bir zalim
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?

        Benzer Haberler

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Hatay'da kimsesiz çocukların dijital pl...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Hatay'da kimsesiz çocukların dijital pl...
        Depremde ailesini kaybetti, hayatını iyiliğe adadı
        Depremde ailesini kaybetti, hayatını iyiliğe adadı
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremlerin yıktığı Hatay'ın 3 yıl önce...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremlerin yıktığı Hatay'ın 3 yıl önce...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Hatay'da yeniden inşa edilen Uzun Çarşı...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Hatay'da yeniden inşa edilen Uzun Çarşı...
        Hatayspor, sol bek Cenk Doğan'ı transfer etti
        Hatayspor, sol bek Cenk Doğan'ı transfer etti
        Depremde 55 saat enkaz altında kalıp bir bacağını kaybeden perdeci Ali, pro...
        Depremde 55 saat enkaz altında kalıp bir bacağını kaybeden perdeci Ali, pro...