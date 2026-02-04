Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremlerin yıktığı Hatay'ın 3 yıl önceki hali ve yeniden inşası aynı karelerde

        LALE KÖKLÜ/KORAY KILIÇ - Hatay'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerdeki yıkımın fotoğraf ve videoları ile afetin üçüncü yılında aynı açıyla havadan kayda alınan görsellerin birleşimi, şehirde inşa çalışmalarında gelinen noktayı ortaya koydu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 11:01 Güncelleme: 04.02.2026 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremlerin yıktığı Hatay'ın 3 yıl önceki hali ve yeniden inşası aynı karelerde
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        LALE KÖKLÜ/KORAY KILIÇ - Hatay'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerdeki yıkımın fotoğraf ve videoları ile afetin üçüncü yılında aynı açıyla havadan kayda alınan görsellerin birleşimi, şehirde inşa çalışmalarında gelinen noktayı ortaya koydu.

        Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Hatay'da 24 bin 147 kişinin ölümüne, 90 binden fazla binanın da yıkılmasına neden oldu.

        Kentte depremlerde yıkılan ve o dönem görüntülenen birçok nokta, afetin üçüncü yılında yeniden aynı açılardan dronla kayda alındı.

        Kayıtlarda, 2023'teki yıkımlarda enkaza dönen alanların yerlerine yeniden inşa edilmiş yapılar görülüyor.

        Antakya ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı, Rüstem Tümer Paşa ve Atatürk caddeleri ile Asi Nehri kıyısındaki yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgede yeni binaların yükseldiği görüldü.

        - Tarihi alanlar yeniden ayağa kaldırıldı

        Kayıtlarda ayrıca Cumhuriyet Meydanı önünde yer alan ve restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılarak hizmete alınan tarihi Meclis binası, afette yerle bir olan Anadolu'nun ilk camisi Habib-i Neccar Camisi'nin aslına uygun yeni hali de yer aldı.

        Depremlerde en fazla yıkımın olduğu ve 5 Şubat 2023'te sönen ışıkları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Aralık 2025'te tekrar açmasıyla aydınlığa kavuşan Kurtuluş Caddesi'ndeki 3 yıllık değişim de havadan görüntülendi.

        Deprem sabahı derin yarıklar oluşan Antakya-Reyhanlı kara yolunun Demirköprü mevkisindeki bölümü de 3 yıl sonra kullanılabilir durumdaki haliyle kaydedildi.

        Afette 526 kişinin hayatını kaybetmesiyle kentte "yıkımın simgesi" haline gelen "600 Evler Sitesi"nin yerine yapılan yeni yerleşim alanları da görüntülerde yer aldı.

        - Sosyal alanlar da ihya edildi

        Depremlerle 80 santimetre çökme meydana gelen İskenderun sahil bandı onarıldı.

        Depremin ardından görüntülenen sahil, üç yıl sonra aynı açılardan tekrar dronla kayda alındı.

        Görseller, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yenilenip sosyal donatılarla güzelleştirilen sahil bandındaki değişimi gözler önüne serdi.

        - "Hatay'ımız bir Anka kuşu misali küllerinden yeniden doğdu"

        Vali Mustafa Masatlı, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinin en ağır sonuçlarını Hatay'ın yaşadığını söyledi.

        Depremin ardından Hatay'da yoğun çalışmalar yürütüldüğüne dikkati çeken Masatlı, şunları kaydetti:

        "Geldiğimiz noktada ilimizde hak sahiplerine teslim edilen, inşası tamamlanan ve inşası devam eden toplam 194 binden fazla bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bununla beraber bir yandan da kiracılarımız için 13 bin 500 de sosyal konut projesinin çalışması başlamıştır ve bu yeni binalarımızda yaşam artık eskisinden daha sağlam zeminlerde, daha güçlü, güzel, estetik ve planlı olarak yeniden başlamıştır. Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde ve başkanlığında yürütülen asrın inşa seferberliği kapsamında Hatay'ımız her yanı ve yönüyle bir Anka kuşu misali küllerinden yeniden doğmuştur."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
        Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Anneden yürek yakan çağrı! Korkutan bekleyiş!
        Anneden yürek yakan çağrı! Korkutan bekleyiş!
        Elon Musk'tan İspanyol Başbakan Sanchez'e: Faşist bir zalim
        Elon Musk'tan İspanyol Başbakan Sanchez'e: Faşist bir zalim
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Anneden Sıla çığlığı: Rapora tepki gösterdi, "İTÜ'ye sorulsun" dedi
        Anneden Sıla çığlığı: Rapora tepki gösterdi, "İTÜ'ye sorulsun" dedi
        Kazanın ardından 2 kişi araçtan indi! Kaderin böylesi...
        Kazanın ardından 2 kişi araçtan indi! Kaderin böylesi...
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Beşiktaş forvette 'Oh' çekecek!
        Beşiktaş forvette 'Oh' çekecek!
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        İki kişi hayatını kaybetti! Kar küremesi feci bitti!
        İki kişi hayatını kaybetti! Kar küremesi feci bitti!
        SGK’dan tecil kolaylığı
        SGK’dan tecil kolaylığı
        Trump muhabire tepki gösterdi
        Trump muhabire tepki gösterdi

        Benzer Haberler

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Hatay'da yeniden inşa edilen Uzun Çarşı...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Hatay'da yeniden inşa edilen Uzun Çarşı...
        Hatayspor, sol bek Cenk Doğan'ı transfer etti
        Hatayspor, sol bek Cenk Doğan'ı transfer etti
        Depremde 55 saat enkaz altında kalıp bir bacağını kaybeden perdeci Ali, pro...
        Depremde 55 saat enkaz altında kalıp bir bacağını kaybeden perdeci Ali, pro...
        Hakan Çinemre ve Cenk Doğan Hatayspor'da
        Hakan Çinemre ve Cenk Doğan Hatayspor'da
        İnşaatın 5'inci katından düşen işçi öldü
        İnşaatın 5'inci katından düşen işçi öldü
        Yanan evden tabancasını almak isterken alevler içinde kalan emekli polis ha...
        Yanan evden tabancasını almak isterken alevler içinde kalan emekli polis ha...