        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Dörtyol Kaymakamı Keklik'ten annesi vefat eden çocuğa doğum günü sürprizi

        Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik, annesini kısa süre önce hastalık nedeniyle kaybeden 4 yaşındaki Ömer Yusuf'un doğum gününü sürpriz ziyaretle kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 13:37 Güncelleme: 04.02.2026 - 13:37
        Dörtyol Kaymakamı Keklik'ten annesi vefat eden çocuğa doğum günü sürprizi
        Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik, annesini kısa süre önce hastalık nedeniyle kaybeden 4 yaşındaki Ömer Yusuf'un doğum gününü sürpriz ziyaretle kutladı.

        Keklik, Özerli Mahallesi'nde yaşayan Gazi ailesini evlerinde ziyaret etti.

        Ziyarette, ailenin en küçük ferdi Ömer Yusuf'un doğum gününü kutlayan Keklik, çocuğa çeşitli hediyeler verdi.

        Aileyle bir süre sohbet eden Keklik, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı'nın himayelerinde yürütülen "Yüreğimizdeki Işık" projesi kapsamında, ebeveyn kaybı yaşayan çocukların yanında olmaya devam ettiklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

