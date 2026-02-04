Habertürk
        Uluslararası basın, Hatay'da deprem sonrası yapılan çalışmaları inceledi

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Uluslararası Medya Koordinatörlüğünce düzenlenen program kapsamında 11 ülkeden 32 basın mensubu, 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra Hatay'da yapılan çalışmaları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 18:06 Güncelleme: 04.02.2026 - 18:06
        Uluslararası basın, Hatay'da deprem sonrası yapılan çalışmaları inceledi
        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Uluslararası Medya Koordinatörlüğünce düzenlenen program kapsamında 11 ülkeden 32 basın mensubu, 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra Hatay'da yapılan çalışmaları inceledi.


        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Uluslararası Medya Koordinatörlüğünce, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümü kapsamında, uluslararası basının deprem bölgesindeki çalışmaları yerinde görmesi için medya programı düzenlendi.

        Program kapsamında ABD, Almanya, Çin, Güney Kore, İtalya, Macaristan, Yunanistan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Mısır ve Azerbaycan'dan kente gelen 32 basın mensubu, ilk olarak Hatay Valiliği'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı.

        Vali Mustafa Masatlı, toplantıda kentte süren ihya ve inşa çalışmalarının son durumuna ilişkin basın mensuplarına bilgi verdi.

        Toplantının ardından basın mensupları restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılarak hizmete alınan tarihi Meclis binası ile Adalı Konağı'nda incelemelerde bulundu.

        Basın mensupları daha sonra Anadolu'nun ilk camisi olarak kabul edilen ve 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılmasının ardından yeniden aslına uygun şekilde ayağa kaldırılan Habib-i Neccar Camisi'ni gezdi.

        Azerbaycan'dan gelen basın mensubu Ramin Abdullayev, yapılan çalışmalardan etkilendiğini belirterek, "Ben bir sene önce de bu bölgedeydim. Bir senede ne kadar muazzam bir iş görüldüğüne şahit oldum. Biz kardeş ülke olarak gururluyuz. Gerçekten bir sene gibi kısa sürede bu kadar büyük işlerin yapılması, her devletin yapabileceği bir şey değil. Biz de Türkiye adına çok gururluyuz." ifadesini kullandı.

        Mısırlı gazeteci Mohammed Tharwat Hatay'da devletin çok güzel çalışmalar yaptığını yerinde gördüklerini kaydetti.

        Basın mensupları daha sonra dünyanın ilk aydınlatılan caddesi olarak bilinen Kurtuluş Caddesi'nde incelemelerde bulundu ve ardından Hristiyanlar için hac yeri olarak kabul edilen ve mağara kilise olma özelliği taşıyan St. Pierre Kilisesi'ni ziyaret etti.

