CHP Genel Başkanı Özel, Hatay ziyaretinde konuştu:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat 2023'teki depremlere ilişkin, "Bu işin partisi olmaz. 6 Şubat sabahı saat 4'ü 17 geçiyorken deprem, acı, facia parti ayırdı mı? Alevi, Sünni diye baktı mı? Arap, Türk, Kürt mü diye baktı mı? Kimseye bakmadı. Bu acıyı birlikte yaşadık, altından birlikte kalkmamız lazım." dedi.



Özel, Defne ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen "Rezerv Alanı Mağdurları Buluşması" programında, Hatay'ın haksızlığa boyun eğmeyip kimsenin hakkını da yemeyen güzel insanların şehri olduğunu söyledi.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hatay benim şahsi meselemdir." sözleriyle emanet ettiği Hatay'ın, depremlerde Cumhuriyet tarihinin en büyük acılarından birini yaşadığını dile getiren Özel, kentin afette yaşadıklarına şahitlik ettiklerini anlattı.



Özel, partilerinin 3 Hatay milletvekilinin "rezerv alanı" sorunu ortaya çıktığında konuyu Meclis'te gündeme getirdiğini ifade etti. Bu sorun nedeniyle Hatay'da yaklaşık 50 bin vatandaşın mağdur olduğunu savunan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Tek başımıza hiçbirimiz hiçbir şey yapamayız ama devlet, bireylerin çözemediği sorunları çözmek için var. Maalesef burada devlet adına karar verenler, sorun çözeyim derken sorun ürettiler. Elbette şunu anlayabilirsiniz; bir yere yapının yapılması sakıncalıysa, bir daha yıkılacaksa o yapı oraya yapılmamalıdır. Yapı yapılacak yer aranırken en iyi yer bulunmalıdır. Orada birisinin arsası, tarlası, evi varsa genel kamunun menfaati için orası kamulaştırılacaksa bu da yapılmalıdır ama burada bir tane kural var, devlet hak yemez ve kimsenin hakkını birbirine geçirmez."



Özel, kendisine iletilen raporlarda özensizlik ve vurdumduymazlık gördüğünü belirterek, "Meseleye 'Biz dediğimizi yaparız, sen git derdini anlat' noktasında bir yaklaşım var. Bu devlet adamlığı yaklaşımı, devletin doğru ve adil yönetim yaklaşımı değildir. Rezerv alanı meselesinin özünün bir felaketten rant çıkarmaya dönüştüğüyle ilgili endişeler, kaygılar, söylenen sözler, çok ağır sözlerdir. Bunun üzerine büyük bir titizlikle gitmek gerekiyor." dedi.



- Hak mağduriyetlerine karşı ortak komisyon çağrısı



İktidara çağrıda bulunan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu sorunların tamamı uzlaşmayla çözülmelidir. Hataylıların bu yükü daha fazla taşıyacak dermanı kalmamıştır. Eğer gerçekten samimiyetle meseleye yaklaşacak olurlarsa biz bu konuda milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, uzman kadrolarımızla katkı vermeye hazırız. Gelsinler itirazların dinleneceği, hukukçuların olduğu, her partiden milletvekilinin olduğu, her partinin görevlendirdiği harita mühendislerinin, şehir plancılarının olduğu hakkaniyetli bir itiraz ve haklı görülen itirazlara, hakkın iadesine yönelik bir komisyon oluştursunlar. Bu konuda mahkemeler bir yoldur ancak uzun, zor yoldur ve gönül kırıklıklarını çözen bir yol değildir."



Özel, toplantıya her kesimden insanlar çağırdıkları için kendilerine teşekkür edildiğini belirterek, "Bu işin partisi olmaz. 6 Şubat sabahı saat 4'ü 17 geçiyorken deprem, acı, facia parti ayırdı mı? Alevi, Sünni diye baktı mı? Arap, Türk, Kürt mü diye baktı mı? Kimseye bakmadı. Bu acıyı birlikte yaşadık, altından birlikte kalkmamız lazım. Bunun bir başka yolu yoktur. Devlet yönetimi bir ilkeler bütünüdür ama en sonunda vicdan işidir. Bir vatandaş çıkıp 'Benim sorunum var' diyorsa o vatandaşın sorunu vardır. Çözene kadar uğraşmak devletin sorumluluğudur." diye konuştu.



Hakkaniyet ve eşitlik zemininin korunmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Özel, şu ifadeleri kullandı:



"Biz bu konuda rezerv mağduriyetinin giderilmesi için teknikse teknik, siyasiyse siyasi her katkıyı yapmaya hazırız. İktidara diyoruz ki 'Ana muhalefet olarak biz buradayız. Gelin bu sorunları dinleyelim, tartışalım, hakkaniyetli bir çözüm bulalım ve bu insanları rahatlatalım'. Benim önerim bundan ibaret. Çözmezlerse, iktidarımızın ilk ayında söz veriyorum, tüm partilerden de oluşan o itiraz komisyonunu bizzat kuracağım. AK Parti kimin hakkını yediyse onu ispatlayan herkese hakkını iade edeceğim. Kim ne mağduriyete uğradığını söylüyorsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin adalet getireceği iktidarında hak yerini bulacaktır. Size söz veriyorum."



Özel, depremlerden bu yana toplanan ilave vergiler olduğu, bunların konut yapımına yettiği, afet evleri inşasının geciktirildiği iddiasıyla eleştirilerini sürdürerek, kentte hastane, hekim ve sağlık çalışanı sıkıntısı yaşandığını savundu.



- "Bir parti seçimde kaybediyorsa suç o partinin kendisindedir"



Özgür Özel, şunları dile getirdi:



"Bir parti seçimde kaybediyorsa suç millette değil, o partinin kendisindedir. Biz 47 yıl seçim kazanamadık. Birinci parti olamadık, millete bir şey demedik. Bir kere ikinci parti durumuna düştüler. Yapmadıkları kalmadı. Milletin seçtiklerini içeri atıyorlar. 'Seçimde oy vermeyene hizmet yok' diyorlar. Şimdi televizyon kanalları konteynerde oturanlara 'Yalancı' diyorlar. 'Konteynerden çıkmıyor' diyorlar. Depremzede rehaveti varmış efendim. Ekmek elden su göldenmiş. Elektrik su parası yokmuş. Bu depremzede rehavetiymiş. O konforu bırakamıyormuş. Allah o konforu bir gün olsun inşallah sana da nasip etsin."



Özel, CHP'li belediyelerin depremlerden etkilenen illerde yürüttükleri çalışmaları anlatarak, şunları kaydetti:



"Depremzede çay içmeden çay içmeyen, çorba içmeden çorba içmeyen, o sakalını kesmeden sakalını kesmeyen 28 bin 521 belediye emekçisine helal olsun. Haklarını helal etsinler. Bizim hakkımız onlardan yana helal. Açıkça söylüyorum; bu bölgede depremde bir çakıl taşını alıp kenara koyan kim varsa AK Parti'li, MHP'li, DEM'li, hangi partiden olursa olsun, siyasetçiye, belediye çalışanına, temeli kazan ya da çatıya kiremiti döşeyen kim bu bölgeye hizmet ettiyse Allah hepsinden razı olsun. Siyaset ayrımı yapana da lanet olsun. Yazıklar olsun."



Programda CHP İl Başkanı Hakan Tirkayi ve depremzede vatandaşlar da "rezerv alan" konusunda konuşma yaptı.



Etkinliğin ardından semavi dinlerin temsilcileri ve kanaat önderleri birlikte dua etti.

