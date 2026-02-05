Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Hatay'da temaslarda bulundu

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, 6 Şubat depremlerinin 3. yılı kapsamında Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 13:55 Güncelleme: 05.02.2026 - 13:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Hatay'da temaslarda bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, 6 Şubat depremlerinin 3. yılı kapsamında Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.


        Eminoğlu, ziyaret ettiği İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder ve Belediye Başkanı Mehmet Dönmez'den ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Görüşmelerin ardından, afette hayatını kaybedenlerin cenazelerinin defnedildiği "deprem şehitliği"ne giden Eminoğlu, mezarlara karanfil bıraktı, dua okudu.

        Eminoğlu, AK Parti İlçe Başkanlığı'na yaptığı ziyarette, İlçe Başkanı Bülent Özer ve partililerle bir araya geldi.

        - Genç Ofis'te üniversite öğrencileriyle buluştu

        Programını İskenderun Teknik Üniversitesi'nde sürdüren Eminoğlu, Rektör Prof. Dr. Mehmet Duruel ile görüştü.

        Eminoğlu, daha sonra üniversite yerleşkesindeki Genç Ofis'te bir araya geldiği öğrencilerle sohbet etti, Bakanlığın faaliyetlerini anlattı.

        Temaslarının ardından AA muhabirine konuşan Eminoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenleri rahmetle andığını söyledi.

        Afetin 3. yılı olduğunu dile getiren Eminoğlu, "Ziyaretimizde depremi konuştuk, yaşananları tekrar gözden geçirmiş olduk. Neler yapıldığını, devletimizin, milletimizin o bütünlüğünü, sadece Hatay, İskenderun, Antakya değil, 11 ilimizin nasıl inşa ve ihya edildiğini konuştuk. Bu anlamda çok kıymetli çalışmalar yapıldı." dedi.

        Eminoğlu, deprem yaralarını sarmaya devam ettiklerini belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sahada sportif, sanatsal etkinliklerin, alanların oluşturulmasıyla ilgili çalışmalar bugüne kadar tüm hızıyla devam etti. Bundan sonra da daha iyi bir noktaya gelmesi için elimizden gelen gayreti ortaya koymuş olacağız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Galatasaray, Sacha Boey ile anlaştı!
        Galatasaray, Sacha Boey ile anlaştı!
        "Birçok sektörümüzün rekabet gücü zayıfladı"
        "Birçok sektörümüzün rekabet gücü zayıfladı"
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        "Çıkar silahı sık lan şuna" Lüks araçtan indiler feci biçimde dövdüler!
        "Çıkar silahı sık lan şuna" Lüks araçtan indiler feci biçimde dövdüler!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        Karısını öldürüp başında ağlamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Karısını öldürüp başında ağlamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Süresiz nafakada düzenleme yolda: Kaldırılacak mı?
        Süresiz nafakada düzenleme yolda: Kaldırılacak mı?
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Murillo bitti bitiyor!
        Murillo bitti bitiyor!
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        "Erken büyümüş bir karakter"
        "Erken büyümüş bir karakter"

        Benzer Haberler

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Kütüphaneye dönüştürdüğü kulübenin ardı...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Kütüphaneye dönüştürdüğü kulübenin ardı...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Hatay'da depremde zarar gören simge yap...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Hatay'da depremde zarar gören simge yap...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremlerden etkilenen Hatay'da 3 yılda...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremlerden etkilenen Hatay'da 3 yılda...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremde kaybettiği babasının taksisind...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremde kaybettiği babasının taksisind...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremlerden etkilenen Hatay'da ticari...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremlerden etkilenen Hatay'da ticari...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Türkiye'nin ilk "kırsal uydu kenti" dep...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Türkiye'nin ilk "kırsal uydu kenti" dep...