Hatay'da depremzedelere akaryakıt desteğinde bulunuldu

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, afetzedelere akaryakıt desteğinde bulunuldu. Alsancak Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonu, depremlerin yıl dönümü kapsamında etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında depremzede vatandaşların araçlarına LPG dolumu yapıldı. İşletme sahibi Rahmi Vardı, depremin 3. yılında depremzedelerin yanında olmak amacıyla etkinliği gerçekleştirdiklerini kaydetti.

