Hatay'da otomobilin çarptığı bisikletlinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında
Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletlinin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Konarlı Mahallesi'nde 4 Şubat'ta İ.O'nun idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Sabit Kara'nın (73) kullandığı bisiklete çarptı.
Yaralanan Kara, kaldırıldığı özel hastanede 8 Şubat'ta yaşamını yitirdi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan İ.O. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
