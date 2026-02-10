Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da otomobilin çarptığı bisikletlinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletlinin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 12:17 Güncelleme: 10.02.2026 - 12:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da otomobilin çarptığı bisikletlinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletlinin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Konarlı Mahallesi'nde 4 Şubat'ta İ.O'nun idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Sabit Kara'nın (73) kullandığı bisiklete çarptı.

        Yaralanan Kara, kaldırıldığı özel hastanede 8 Şubat'ta yaşamını yitirdi.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan İ.O. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki kardeşi ölüme terk etmişti! Nedeni belli oldu!
        İki kardeşi ölüme terk etmişti! Nedeni belli oldu!
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Titreşimler yıkabilir
        Titreşimler yıkabilir
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Yer altında sahte içki üretip, motokurye ile sattılar!
        Yer altında sahte içki üretip, motokurye ile sattılar!
        40'lı yaşlar neden daha yorucu? Sebebi yaş değil
        40'lı yaşlar neden daha yorucu? Sebebi yaş değil
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        Hasımlarının sokağında zaman ayarlı bomba patlattılar!
        Hasımlarının sokağında zaman ayarlı bomba patlattılar!
        Adli emanetten altın çaldı: “İhtiyacım vardı” dedi
        Adli emanetten altın çaldı: “İhtiyacım vardı” dedi
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Pişmanım"
        "Pişmanım"
        Gayrimenkulleri geri alacak
        Gayrimenkulleri geri alacak
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı

        Benzer Haberler

        Hatay'da aranan 5 firari hükümlü yakalandı
        Hatay'da aranan 5 firari hükümlü yakalandı
        Hatay'da 330 milyonluk dev projede çalışmalar sürüyor
        Hatay'da 330 milyonluk dev projede çalışmalar sürüyor
        Hatay'da 3. çevre yolu projesi hayata geçiririliyor
        Hatay'da 3. çevre yolu projesi hayata geçiririliyor
        Taksiyle 2 buçuk milyon TL'lik uyuşturucu kaçırırken yakalandılar
        Taksiyle 2 buçuk milyon TL'lik uyuşturucu kaçırırken yakalandılar
        Sel sularının bastığı evi zarar gören kadın afet esnasında yaralandı
        Sel sularının bastığı evi zarar gören kadın afet esnasında yaralandı
        Akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücüsü tarlaya uçtu
        Akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücüsü tarlaya uçtu