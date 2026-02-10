Canlı
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da aranan 5 firari hükümlü yakalandı

        Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 5 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 11:59 Güncelleme: 10.02.2026 - 11:59
        Hatay'da aranan 5 firari hükümlü yakalandı
        Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 5 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, Defne, İskenderun ve Erzin ilçelerinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y, Y.Z, F.C, A.K. ve A.T. yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

