        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da nehre düştüğü iddia edilen kişinin cansız bedenine ulaşıldı

        Hatay'da Asi Nehri'ne düştüğü öne sürülen belediye personelinin cansız bedeni bulundu.

        Giriş: 11.02.2026 - 08:17 Güncelleme: 11.02.2026 - 08:17
        Defne ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde 2 Şubat'ta nehre düştükten sonra akıntıya kapıldığı iddia edilen Büyükşehir Belediyesi çalışanı Berkan Karakaya'nın (24) bulunması için yürütülen çalışmalar Samandağ ilçesinde sürdü.

        Ekipler, Tekebaşı ve Meydan mahallelerinde Asi Nehri ile Akdeniz'in buluştuğu noktada botla arama yaptı.

        Arama çalışmalarında Karakaya'nın cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

