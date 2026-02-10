Hatay'da su dolan inşaat temeline düşen 2 kardeş boğuldu

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde su dolan inşaat temeline düşen 5 ve 3 yaşındaki iki kardeş boğuldu.



Çamsarı Mahallesi'nde 5 yaşındaki Ömer Sert ve 3 yaşındaki kardeşi İsmail Sert, içi su dolan inşaat temeline düştü.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sudan çıkarılan iki kardeş ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



İki kardeş hastanedeki müdahaleye rağmen hayatlarını kaybetti.

