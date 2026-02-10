Canlı
        Hatay'da su dolan inşaat temeline düşen 2 kardeş boğuldu

        Hatay'da su dolan inşaat temeline düşen 2 kardeş boğuldu

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde su dolan inşaat temeline düşen 5 ve 3 yaşındaki iki kardeş boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 22:23 Güncelleme: 10.02.2026 - 22:23
        Hatay'da su dolan inşaat temeline düşen 2 kardeş boğuldu
        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde su dolan inşaat temeline düşen 5 ve 3 yaşındaki iki kardeş boğuldu.

        Çamsarı Mahallesi'nde 5 yaşındaki Ömer Sert ve 3 yaşındaki kardeşi İsmail Sert, içi su dolan inşaat temeline düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sudan çıkarılan iki kardeş ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İki kardeş hastanedeki müdahaleye rağmen hayatlarını kaybetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

