Hatay'da akrobatik hareketler yapan ehliyetsiz motosikletliye 77 bin 239 lira ceza kesildi
Hatay'ın Antakya ilçesinde motosikletle seyir halindeyken akrobatik hareketler yapan ehliyetsiz sürücüye 77 bin 239 lira ceza uygulandı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde motosikletle seyir halindeyken akrobatik hareketler yapan ehliyetsiz sürücüye 77 bin 239 lira ceza uygulandı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün motosikletle akrobatik hareketler sergilediği anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.
Kimliği tespit edilen şüpheli M.S, Gülderen Mahallesi'nde yakalandı.
Ekipler, sürücü belgesinin olmadığı belirlenen şüpheliye çeşitli ihlallerden dolayı 77 bin 239 lira ceza kesti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.