Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Hatay'da nehre düştüğü iddia edilen kişinin cansız bedenine ulaşıldı

        Hatay'da Asi Nehri'ne düştüğü öne sürülen belediye personelinin cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 17:26 Güncelleme: 11.02.2026 - 17:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Hatay'da nehre düştüğü iddia edilen kişinin cansız bedenine ulaşıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'da Asi Nehri'ne düştüğü öne sürülen belediye personelinin cansız bedeni bulundu.

        Defne ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde 2 Şubat'ta nehre düştükten sonra akıntıya kapıldığı iddia edilen Büyükşehir Belediyesi çalışanı Berkan Karakaya'nın (24) bulunması için yürütülen çalışmalar Samandağ ilçesinde sürdü.

        Ekipler, Tekebaşı ve Meydan mahallelerinde Asi Nehri ile Akdeniz'in buluştuğu noktada botla arama yaptı.

        Arama çalışmalarında Karakaya'nın cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Otopsinin ardından Karakaya'nın cenazesi defnedilmek üzere yakınları tarafından alınarak Samandağ ilçesine bağlı Çamlıyayla Mahallesi Mezarlığı getirildi.

        Karakaya'nın cenazesi kılınan cenaze namazından sonra mezarlıkta defnedildi.

        Törene Karakaya'nın yakınlarının yanı sıra Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (HATSU) Genel Müdürü Fatih Cihangir, AK Parti Antakya İlçe Başkanı Mustafa Boyacıoğlu da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meclis'te yumruklu kavga
        Meclis'te yumruklu kavga
        İki bakanlıkta devir teslim
        İki bakanlıkta devir teslim
        11 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        11 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Eşekle kaçan hırsızın ifadesi ortaya çıktı!
        Eşekle kaçan hırsızın ifadesi ortaya çıktı!
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aziz İhsan Aktaş savunma yapıyor
        Aziz İhsan Aktaş savunma yapıyor
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        Kampanya sezonu 2026’ya taşındı
        Kampanya sezonu 2026’ya taşındı
        İstanbul'da kuyumcu soygunu! İş yeri sahibi vuruldu!
        İstanbul'da kuyumcu soygunu! İş yeri sahibi vuruldu!
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de

        Benzer Haberler

        Asi Nehri'nde kaybolan Berkan'ın 10'uncu günde cansız bedeni bulundu (2)
        Asi Nehri'nde kaybolan Berkan'ın 10'uncu günde cansız bedeni bulundu (2)
        Hatay'da otogarda bulunan 100 kilogram bozulmuş kabak tatlısı imha edildi
        Hatay'da otogarda bulunan 100 kilogram bozulmuş kabak tatlısı imha edildi
        Hatay'da su dolu inşaat temeline düşen 2 kardeş toprağa verildi
        Hatay'da su dolu inşaat temeline düşen 2 kardeş toprağa verildi
        Hatay'da düştükleri su dolu inşaat temelinde boğulan iki kardeşin cenazeler...
        Hatay'da düştükleri su dolu inşaat temelinde boğulan iki kardeşin cenazeler...
        Hatay'da su dolu temelin içindeki toplarını almak isterken düşüp ölen 2 kar...
        Hatay'da su dolu temelin içindeki toplarını almak isterken düşüp ölen 2 kar...
        Çilek bahçesi selle birlikte su altında kaldı
        Çilek bahçesi selle birlikte su altında kaldı