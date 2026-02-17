Hatay'da dereye düşen oğlağı çıkarırken mahsur kalan kişi kurtarıldı

Canlı
        Giriş: 17.02.2026 - 19:10 Güncelleme: 17.02.2026 - 19:10
        Merkez Antakya Kisecik Mahallesi'nde dereye düşen oğlağı kurtarmak isteyen kişi, mahsur kaldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan çalışmada derede mahsur kalan vatandaş ve oğlak kurtarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

