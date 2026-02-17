Canlı
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Atakaş Hatayspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 26. hafta müsabakasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-0 yenen Alagöz Holding Iğdır FK'nin teknik direktörü Kenan Koçak, "Bu denli zor maçtan galibiyetle ayrıldık. Hatayspor'u özverili çalışmasından dolayı yürekten tebrik ederim." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 17:37 Güncelleme: 17.02.2026 - 17:37
        Atakaş Hatayspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçının ardından
        Koçak, İskenderun Sarıseki Fuat Tosyalı Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Hatayspor'un zor süreçten geçtiğini söyledi.

        Maça iyi başladıklarını dile getiren Koçak, "Takımı tebrik ediyorum. Bu denli zor maçtan galibiyetle ayrıldık, 3 puan aldık. Önümüzdeki maçlara daha da konsantre olacağız. Hatayspor'u özverili çalışmasından dolayı yürekten tebrik ederim." diye konuştu.




        - Hatayspor cephesi

        Atakaş Hatayspor Yardımcı Antrenörü Emrah Volkan Sayılğan ise sahaya genç takımla çıktıklarını anlattı.

        Gelecek sezona hazırlandıklarını belirten Sayılğan, şunları kaydetti:

        "Oyuncular eminim gelişe gelişe, oynaya oynaya daha farklı bir tavır alacaklar. Önümüzdeki sezon bu takımın çok daha farklı yerlerde oynayabilme şansı var. Basit goller yiyoruz ama bunlar zamanla değişecek, gelişecek ve hedeflediğimiz noktada olacağız. Bu skorların bizim açımızdan hiçbir sakıncası yok, skorlara bakmıyoruz. Oyunu geliştirmeye devam edeceğiz. Bu sinyalleri de oyunculardan, çocuklardan alıyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

