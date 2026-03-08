Canlı
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da firari 2 hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı

        Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü ile "basit yaralama" suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 12:42 Güncelleme:
        Hatay'da firari 2 hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı

        Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü ile "basit yaralama" suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan Ö.Ü. ve C.E. ile "basit yaralama" suçundan aranan M.E. yakalandı.

        İşlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi, adliyeye sevk edilen M.E. ise çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

