Samandağ'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Giriş: 13.03.2026 - 00:20 Güncelleme:
Hatay'ın Samandağ ilçesinde motosikletin devrilmesi sonunu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Deniz Mahallesi'nde Ceyhan A'nın kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.
Yaralanan sürücü, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
