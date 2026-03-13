Canlı
Habertürk
Habertürk
        Samandağ'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

        Samandağ'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde motosikletin devrilmesi sonunu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Giriş: 13.03.2026 - 00:20
        Samandağ'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde motosikletin devrilmesi sonunu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Deniz Mahallesi'nde Ceyhan A'nın kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.

        Yaralanan sürücü, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

