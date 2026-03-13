Canlı
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da şehit mezarlarında bakım ve onarım çalışması yapıldı

        Hatay'da Ramazan Bayramı öncesi şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliği için çalışma gerçekleştirildi.

        Giriş: 13.03.2026 - 14:07 Güncelleme:
        Hatay'da şehit mezarlarında bakım ve onarım çalışması yapıldı

        Hatay'da Ramazan Bayramı öncesi şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliği için çalışma gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda, şehitlerin hatırasını yaşatmak ve vefa kültürünü gelecek nesillere aktarmak amacıyla 81 ilde yapılan çalışma kapsamında şehitliklerde program düzenlendi.

        Etkinlik kapsamında devlet koruması altındaki çocukların katılımıyla Antakya, İskenderun ve Kırıkhan ilçelerindeki şehitlikteki kabirlere karanfil bırakılarak Kur'an-ı Kerim okundu ve temizlik yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Süleyman Yıldırım, vatanın birliği, milletin huzuru ve bağımsızlığı için canlarını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

        Şehitlerin emanetlerine sahip çıkmayı en temel sorumluluklardan biri olarak gördüklerini ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:


        "Bu toprakları bizlere vatan kılan, gölgesinde huzurla nefes aldığımız al bayrağımıza rengini veren aziz kahramanlarımıza olan minnet borcumuzun küçük bir nişanesini sunmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, 81 ilimiz genelindeki tüm şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliğini kapsayan büyük bir seferberliği bugün itibarıyla başlatmış bulunuyoruz."

