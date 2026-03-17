Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da cipin çarptığı motosikletli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde cipin çarptığı motosikletin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 12:43 Güncelleme:
        Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen cip, 9 Mart'ta Tekebaşı Mahallesi'nde önünde seyreden Ersan Özçelik'in (33) kullandığı motosiklete çarptı.

        Kazanın etkisiyle bir evin duvarına çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özçelik, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

        Özçelik'in cenazesi morga konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
