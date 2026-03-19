Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Kuzuculu Mahallesi Emralkaya mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

