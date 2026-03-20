Hatay'da prefabrik iş yerlerine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Hatay'ın Defne ilçesinde prefabrik iş yerlerine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 NN 1567 plakalı otomobil, Antakya-Samandağ kara yolu Güneysöğüt mevkisinde kontrolden çıkarak, yol kenarındaki prefabrik çarşıda bulunan iş yerlerine çarptı. Sürücünün yaralandığı kazada, prefabrik 3 iş yerinde hasar oluştu. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Esnaf Doğan Bilmez, gazetecilere, bölgede sık sık kazaların yaşandığını belirtti. Öte yandan, kaza anı, bölgedeki başka bir prefabrik iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

