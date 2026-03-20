Hassa'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. N.K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Kırıkhan-Hassa kara yolunun Ardıçlı mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine tarlaya devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

