Samandağ ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu. İlçede gece başlayan yağış sabah saatlerinde etkisini artırdı. Sağanağın ardından bazı yollarda su birikintisi oluştu, Yeşilada Mahallesi'nden geçen Asi Nehri'nin ölü yatağında taşkın meydana geldi. Olumsuz hava şartları nedeniyle sürücüler ve yayalar ilerlemekte güçlük çekti.

