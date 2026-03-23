Hatay'da su gider kanalında mahsur kalan kedi ve yavruları kurtarıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde su gider kanalında mahsur kalan kedi ile yavruları, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Meydan Mahallesi'ndeki Kore 1 konteyner kentte su gider kanalında doğum yapan kedi ve yavruları burada mahsur kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine adrese Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaptığı çalışmayla anne kedi ve yavrularını bulunduğu yerden çıkardı.
Kurtarılan kedi ve yavruları konteyner kent sakinleri tarafından sahiplenilerek güvenli bir ortama alındı.
