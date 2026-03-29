Hatay'da otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otomobil çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 26 Mart'ta Narlıca Mahallesi'nde bir otomobilin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Kimliği belirlenen şüpheliler Y.A. ve H.S. polis ekiplerince gözaltına alındı, bulunan araç da sahibine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, H.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.