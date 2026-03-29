Samandağ ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde devrilen kamyonun şoförü yaralandı. Mağaracık Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 UP 064 plakalı kamyon devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.