Hatay'ın Erzin ilçesinde tırla çarpışan tankerdeki 2 kişi yaralandı. Mahmutlu Mahallesi'ndeki yolda sürücüleri öğrenilemeyen 50 AAS 566 plakalı tır ile 34 UN 4145 plakalı tanker çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan tanker, portakal bahçesine girdi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla tankerden çıkarılan sürücü ve yanındaki kişi, ambulansla Erzin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.