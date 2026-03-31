Hatay'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Hatay'ın Kumlu ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu. İlçenin Aktaş Mahallesi'ndeki sulama kanalında ceset olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde cesedin, Suriye uyruklu M.A'ya ait olduğu belirlendi. Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

