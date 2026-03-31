Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Türkiye'de 5G teknolojisine geçilmesini değerlendirdi:

İskenderun ilçesinde düzenlenen etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "5G ile İletişimde Güçlü Türkiye Töreni"ne canlı bağlantı yapıldı.



Programda, Vali Masatlı, 5G teknolojisini kullanarak telefonla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlandı. Masatlı, hayırlı olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.



Vali Masatlı, programın ardından gazetecilere, medeniyetler şehri Hatay'da, lojistik ve ticaretin Türkiye'deki önemli merkezlerinden biri olan İskenderun Limanı'ndan 5G ile bağlantı kurduklarını söyledi.



Bu önemli günün heyecanını yaşadıklarını belirten Masatlı, şöyle konuştu:



"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ve yüksek vizyonunda bu zamana kadar tarihi birçok şey yaşadık, bugün de dijital dönüşümde bir tarihi eşiği daha hep beraber aşmış oluyoruz. Asırların felaketi sonrasında ilimizde yürütülen asırların ihya, inşa ve imar çalışmaları Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ve başkanlığında büyük bir hızla ve seferberlik ruhuyla devam ederken 5G teknolojisiyle de şehrimizin buluşması bize ayrı bir gurur ve anlam ifade etmektedir. Bu bakımdan 5G teknolojisinin başta ilimiz ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."



Masatlı, 5G teknolojisinin kurulumunda emeği geçenlere de teşekkür etti.



Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Turkcell İnsan ve İş Desteklerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan, 3 GSM operatörlerinin bölge müdürleri de katıldı.

