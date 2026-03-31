Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da ağaca çarpan tarım aracının sürücüsü öldü

        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ağaca çarpan tarım aracındaki bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 17:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        İbrahim Çapkın (63) kullandığı "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı, Görentaş Mahallesi'nde yol kenarındaki ağaca çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Çapkın'ın cenazesi incelemenin ardından Yayladağı Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

