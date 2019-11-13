Hayırsever iş adamı Recep Atakaş: "Denizciliği geliştirmeliyiz"

İskenderunlu hayırsever iş adamı Recep Atakaş Türkiye'de denizciliğin geliştirilmesi için 2008 yılında yaptırdığı Sefa Atakaş Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesinin yeniden onarımı ve atölye yapımı için Hatay Valiliği ile protokol imzaladı.

Hatay Valiliği İskenderun Çalışma Ofisinde düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Yapılacak yatırım yaklaşık 34 milyon TL tutarında olacaktır. Okulda çocuklarımız için yeni bir atölye yapılacak ve okulun genel manada onarımı yapılacaktır. Bu tür yatırımlar ile hem gelecek nesillerimize örnek oluyorlar hem de kamu adına yapmamız gereken yatırımları yaparak bir nebze olsun katkıda bulunuyorlar. Hatay halkı adına şükranlarımı sunuyor teşekkürlerimi iletiyorum" şeklinde konuştu.

Hayırsever iş adamı Recep Atakaş, yaptığı konuşmada, denizcilik sektöründe Türkiye'nin Yunanistan'ın gerisinde kaldığını belirterek, "Yunanistan Dünya denizcilik sektöründeki payı yüzde 10 iken Türkiye'nin bu payı yüzde 1. Yunanistan bizden on kat fazla alıyor bunun tam tersi olması lazım. Bu durum bizim denizcilik lisesi yapmamızda büyük etken oldu. Buradan hareket ile 2008 yılında eğitime kazandırdığımız rahmetli kardeşim Sefa Atakaş adına yaptırdığımız okulun onarımı ile birlikte geliştirilmesi ve bir atölye yapılması için karar aldık. Ülkemize görevini tam anlamı ile yapan ve yaptığı işi sahiplenen insanların sayısı çoğaldıkça bu ülke o zaman gelişmiş olacaktır buda bu okullarda değerli eğitimcilerimizin yetiştireceği nesillerle olacaktır. Okulu komple yenileyeceğiz İskenderun'a Hatay'a hayırlı olsun" dedi.

HATAY 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:41

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