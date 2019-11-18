Hatay’da tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Hatay’ın Payas ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Payas Dörtyol çevre yolunda meydana geldi. Kavşaktan dönüş yapan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen tır ile Adem Arici yönetimindeki 76 BD 793 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Adem A. ile araç içerisinde aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ilk müdahalesi ile araç içerisinden çıkartılan yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevrede bulunan hastanelere götürüldü.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Payas Dörtyol karayolu bir süre sonra tekrar açıldı. Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

HATAY 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:45

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:34

YATSI 18:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.