Hatayspor, Akhisarspor maçı hazırlıklarına başladı

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Hatayspor, TFF 1. Lig'in 22. haftasında oynayacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarına başladı.

Hatayspor, 15 Şubat Cumartesi günü evinde oynayacağı Akhisarspor mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başlarken, pas drili ve dar alan çalışması yapıldı.

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