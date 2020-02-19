Suriye´de gece bombalı saldırı: 3 ölü, 9 yaralı

SURİYE´de, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi´ne, Esed rejimi ve Rusya savaş uçakları tarafından gece yapılan bombalı saldırıda, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

Rusya´ya ait savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırlarındaki Termanin beldesi ile Halep kentine bağlı Daret İzze ilçesi ve kırsalına hava saldırısı düzenledi. Gece yapılan saldırıda 3 kişi yaşamını yitirirken, 9 kişi de yaralandı. Sivil savunma görevi yapan beyaz baretliler, saldırı sonrası çıkan yangını söndürmeye ve yaralıları kurtarmaya çalışırken, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini duyurdu.



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