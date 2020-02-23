Hatay'da kaçak akaryakıt operasyonu

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 3 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı büro ekipleri tarafından kaçakçılık suçları kapsamında Dörtyol ilçesinde N.D. isimli şahsın evinde yaptıkları aramada 3 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.D.'nin işlemleri sürüyor.

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