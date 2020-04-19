Aynı iş yeri ikinci kez kundaklandı Hatay'da tekel bayisinin kepenginden içeri yanıcı madde döken şahıs iş yerini kundaklayıp ayrıldı Yangın büyümeden söndürülürken, şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yüzünü gizleyen kimliği belirsiz bir kişi tekel bayi dükkanını ikinci kez kundakladı.

Alınan bilgiye göre, olay gece saat 04.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Kanatlı Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartmanın zemin katında bulunan tekel bayisinde meydana geldi. Dükkanından alevler çıktığını fark eden komşuları 155 polis ihbar hattını arayarak durumu bildirdi. Yangın büyümeden söndürülürken İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, tekel bayi dükkanının güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Görüntülerde olay saatinde, erkek olduğu ve aynı kişi olduğu sanılan şalvar giymiş ve yüzünü gizlemiş bir kişi elinde bidonla iş yeri önüne geliyor. Şahıs yanıcı madde dolu bidonu kepenk altından içeri döküyor. Kimliği belirsiz şüpheli iş yerini kundaklıyor.

Aynı iş yeri 30 Mart Pazartesi günü de kundaklanmıştı.

Şüphelinin kimliğinin tespit edilmesine ve kimliğinin belirlenmesine çalışılıyor.

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