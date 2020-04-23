Devrilen traktörün altında kalan adam yaşamını yitirdi

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Hatay’ın Altınözü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Altınözü ilçesine bağlı Tokdemir kırsalında meydana geldi. Çiftçilikle uğraşan 60 yaşındaki Hüsamettin Dağlı, 01 Z 2474 plakalı traktörüyle zeytin bahçesini sürerken direksiyon hâkimiyetini kaybetti ve traktörün ters dönmesi üzerine aracın altında kaldı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından traktörün altından çıkartılarak olay yerine gelen ambulansla Altınözü Devlet Hastanesine kaldırılan Dağlı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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