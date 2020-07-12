Hatayspor Süper Lig'de

HATAY, (DHA) TFF 1´inci Lig´in 33´üncü haftasında deplasmanda Adanaspor´u 2-1 mağlup eden Hatayspor, TFF 1'inci Lig'i şampiyon olarak tamamlayarak Süper Lig´e yükseldi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Taraftarların sevinciDHA-Spor Türkiye-Hatay DHA
2020-07-12 19:33:39
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